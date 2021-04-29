"Радіо Свободу" визнали іноагентом у Росії: за ситуацію взявся Держдеп США

Державний департамент США взяв до уваги ситуацію з виданням "Радіо Свобода", яке зазнало утисків у Росії. Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен заявив, що обговорив цю ситуацію з російською стороною.

Водночас Блінкен не оприлюднив деталі розмови з Росією та не пояснив, на які дії чекати у майбутньому від США.

Важливо "Радіо Свобода" і "Настоящее время" вивозять співробітників з Росії

Позиція США

За словами Ентоні Блінкена, США роблять все, що можуть, щоб допомогти радіостанції "Радіо Вільна Європа", що постали перед труднощами в Росії.

Ми робимо все, що можемо, щоб допомагати й знайти, врешті-решт, рішення. Ми намагаємося переконатися, щонайменше, що хоча б якось можемо бути корисні,

– сказав Блінкен.

Що відомо про утиски "Радіо Свободи" в Росії

У квітні мін'юст Росії вніс "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", що представляє в Росії медіакорпорацію "РСЕ/РС" до реєстру ЗМІ-іноагентов.

Це відбулося після того, як у Росії ухвалили закон про штрафи для інформаційних агентств. Відповідно до нього, ці медіа вже отрималоВсе через те, що Роскомнадзор скаржився на відсутність маркування "іноземний агент" в їхніх матеріалах.

У відповідь на це видання звернулося до Страсбурзького суду, аби той наклав мораторій на виконання судових рішень в адміністративних протоколів за відсутність маркування "іноагент" на матеріалах її проєктів.

7 квітня в пресслужбі Роскомнадзору повідомили, що Тверський суд Москви виніс рішення про відмову в задоволенні скарги.