У Держдепі США пообіцяли задокументувати всі воєнні злочини Росії

У Держдепі США відреагували на звірства окупантів на Київщині. Державний секретар Ентоні Блінкен назвав фото величезної кількості загиблих цивільних "ударом під дих".

Блінкен пообіцяв, що Держдепартамент допоможе задокументувати усі звірства, які російські військові вчинили проти цивільного населення України. Адже це воєнні злочини.

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Ми працюємо над тим, щоб задокументувати це, щоб надати інформацію, яку маємо, відповідним інструкціям та організаціям. І за це має бути відповідальність,

– сказав він.

Блінкен закликав не мовчати про "жорстокість Росії щодо України".

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