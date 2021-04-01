У Держдепі США прокоментували розмову Блінкена й Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з очільником Держдепу США Ентоні Блінкеном. Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо дій Росії на окупованих територіях Криму та Донбасу.

У Державному департаменті США підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму.

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Держдеп про розмову Блінкена – Кулеби

Держсекретар висловив занепокоєння ситуацією з безпекою на Сході України та висловив співчуття з приводу недавньої загибелі 4 українських солдатів,

– зазначили у Держдепі.

Там додали, що Блінкен наголосив на важливості просування верховенства закону та економічних реформ для зміцнення демократичних інституцій України та подальшої євроатлантичної інтеграції.

Крім того, держсекретар США та міністр закордонних справ обговорили зусилля щодо протидії пандемії COVID-19 та просування спільних інтересів у боротьбі з наслідками зміни клімату.

Що про розмову казав Кулеба