У Держдепі США відреагували на зміну керівництва "Нафтогазу"

Кабінет міністрів 28 квітня змінив керівництво НАК "Нафтогаз Україна". У Державному департаменті США відреагували на це рішення.

Речник Держдепу Нед Прайс заявив, що повага до корпоративного управління важлива для підтримки впевненості у прихильності України реформам.

Читайте також Уряд не чекає негативної реакції МВФ і Світового банку на звільнення Коболєва

Повага до корпоративного управління, прозорості та добросовісності при призначенні персоналу в енергетичному секторі – будь то урядові чи державні підприємства – є ключем до підтримання впевненості у прихильності України реформам,

– написав він.

Зміна керівництва "Нафтогазу": коротко

У "Нафтогаз" прозвітували про мільярдні збитки у 2020 році. Вони сягали 19 мільярдів гривень замість прибутку у 11,5 мільярдів, прогнозованого раніше керівництвом.

У результаті Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади глави компанії.

Замість нього на посаду очільника "Нафтогазу" призначили Юрія Вітренка.

До теми Посли G7 відреагували на кадрові перестановки в "Нафтогазі"