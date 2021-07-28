"Це огидно": у Держдепі США знайшли зображення свастики

Ентоні Блінкен розіслав співробтіникам Державного департаменту США листи з повідомленням про те, що у будівлі відомства виявили зображення свастики. Наразі триває розслідування.

Намальований символ знайшли у ліфті поряд з кабінетом спецпосланця з моніторингу та боротьби з антисемітизмом. Інцидент стався у вівторок, 27 липня.

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Ентоні Блінкен вже повідомив працівників про "знахідку" та зазначив, що зображення вже видалили, а розслідування з цього приводу наразі триває.

Як це болісно нагадує нам: антисемітизм – не пережиток минулого. Він, як і раніше, сильний у світі, зокрема й у нас. І це огидно,

– сказав він.

"Йому не місце в Сполучених Штатах, у Державному департаменті або деінде. І ми повинні бути безжальні у тому, щоб йому протистояти", – додав Держсекретар.

Зверніть увагу! У цивілізованих країнах світу, зокрема і в Україні, заборонено демонструвати та пропагувати символіку нацистського режиму.

У нашій державі діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і заборону пропаганди їхньої символіки".



У Держдепі США знайли зображення свастики / Фото Axios