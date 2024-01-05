У Держдепі заговорили про "скорочення" фінансування України: у МЗС пояснили заяву

Напередодні речник Держдепу заявив, що США підтримуватимуть військове фінансування нашої держави. Але, можливо, не обов'язково на рівні 2022 та 2023 років. На це вже відреагували у МЗС.

Речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі зазначив, що не варто слова Метью Міллера сприймати як намір Сполучених Штатів скоротити підтримку нашої держави.

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У США розуміють потреби України

Під час контактів на всіх рівнях США демонструють чітке розуміння критичної необхідності забезпечення нашої держави всією необхідною військовою та фінансовою допомогою, щоб ми здобули перемогу,

– зазначив Олег Ніколенко.

Представник МЗС звернув увагу на важливий меседж, озвучений Міллером. Останній наголосив на "трансформації допомоги лише тоді, коли Україна самостійно справлятиметься зі своїми потребами".

"А допоки нам потрібна підтримка, надзвичайно важливо, щоб Конгрес США якнайшвидше ухвалив рішення про подальше фінансування допомоги Україні в заявленому обсязі. Підтримка України – не благодійність. Насамперед це – інвестиція в американську національну безпеку та захист світової демократії", – зазначив Ніколенко.

Що сказав представник Держдепу

Під час брифінгу 4 січня він запевнив, що підтримка України з боку США нікуди не зникне.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, такою є політика Сполучених Штатів. Це не означає, що ми будемо підтримувати на тому ж рівні військове фінансування, що й у 2022 та 2023 роках. Ми не вважаємо, що в цьому є потреба", – підкреслив він.

Речник Держдепу уточнив те, що він сказав. Міллер наголосив, що мета США – допомогти нашій державі стати на ноги та побудувати військово-промислову базу. Щоб Україна мала можливість сама фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

Але ми до цього ще не дійшли. Ось чому так важливо, щоб Конгрес ухвалив закон про додаткове фінансування. Тому що ми ще не на тому етапі, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили,

– додав Міллер.

Звернімо увагу, що у США досі не можуть дійти спільного знаменника у питанні виділення додаткового фінансування Україні у розмірі 61 мільярд доларів.