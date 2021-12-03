У Держдумі погрожують офіційно дати зброю бойовикам на Донбасі

У Держдумі Росії цинічно заявили, що можуть надіслати бойовикам з тимчасово окупованого Донбасу "зброю для захисту". Це відбудеться у разі загострення ситуації.

Росія, мовляв, діятиме у відповідь на постачання зброї в Україну. Про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников.

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Якщо тій стороні (Україні – 24 канал) постачатимуть зброю, Javelin та інше, то й Росія, ймовірно, щось постачатиме для захисту людей іншій стороні (бойовикам з окупованої території – 24 канал),

– сказав Калашников.

Чому така заява обурює

Росія вже 8 років таємно підсилює бойовиків на Донбасі зброєю та технікою. Збройні сили України не раз наводили докази, які спростовують традиційну риторику Кремля про те, що "їх на там немає". Лише 16 листопада українські військові посадили ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

З'ясувалося, що БПЛА належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10". Він призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії.

Виробляє такі безпілотники російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр" у Санкт-Петербурзі, а цей комплекс стоїть озброєнні єдиної армії у світі – російської.

Застосування Javelin в Україні