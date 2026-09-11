В російській Держдумі знову згадали про "Орешник". Депутати країни-агресорки почали погрожувати ракетними ударами.

Водночас вони забули, що й так щодня атакують українську цивільну інфраструктуру реактивними безпілотниками. Свої заяви російські чиновники озвучили під час розмови з пропагандистськими ЗМІ.

Що кажуть у Росії?

Член комітету Держдуми з оборони Андрій Колесник розповів, що Україна вже близька до того, щоб Росія завдала по ній удару ракетним комплексом "Орешник". Він також назвав умову застосування цієї зброї.

Ми можемо вжити "Орешник" за умови терористичних атак, що частішають, по мирному населенню. Я думаю, Україна вже близька до того, щоб по ній хльоснули "Орешником",

– заявив депутат.

Він назвав нещодавні атаки ЗСУ на Новоросійськ та Сочі "терористичними". Політик заявив, що нібито під ударом опинився район, де немає жодних військових об'єктів.

Проте депутат не згадав про постійні атаки росіян по мирних українських містах, та тисячі інших воєнних злочинів країни-агресорки, які відбуваються щодня. Також він не сказав, чому раніше до російських міст не навідувались безекіпажні катери.

Тим більше це не БпЛА, про які можна було сказати, що їх кудись РЕБ повернула і вони впали. Ні, це були безекіпажні катери, які чітко йшли. Це у чистому вигляді терористична атака, яку Захід підтримує. Тому, я думаю, що недалека та година, коли українська сторона відчує, що таке "Орешник",

– заявив громадянин країни-агресорки.

Нагадаємо, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру України. Вдень 11 вересня ворог завдав удару по будівлі компанії "Київстар".

Вранці того ж дня країна-агресорка завдала ударів по двох АЗС у Києві. Внаслідок атаки є загиблі.