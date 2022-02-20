Держканал Ізраїля взяв інтерв'ю у ватажка терористів: у посольстві назвали це ганьбою

Ізраїльський державний телеканал "11 КАН" взяв інтерв'ю у ватажка терористів Дениса Пушиліна, яке оприлюднили 19 лютого. Ба більше, бойовик поширював брехню та пропаганду щодо ситуації на Донбасі.

У так званому інтерв'ю терорист сказав журналістам в звичному для пропаганди дусі, що Україна збирається "йти в наступ". Ба більше, він наважився навіть на цинічні погрози.

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Що казав ватажок

Пушилін зухвало продублював наративи Росії. Мовляв, "якщо вб'ють мирних жителів, то він проситиме допомогу в Росії". Не оминув і те, що в Росії хочуть визнати незаконні бандформування Донбасу. Він насмілився зухвало заявити, що терористи хочуть стати "членами міжнародної спільноти".

Ба більше, терорист навіть звернувся до громадян Ізраїлю. Він зухвало порівняв ситуацію там з Донбасом. Мовляв, ізраїльтяни мають добре розуміти, як це жити під бомбардуванням. Звісно ж, звинуватив у "нападах" нашу державу.

Реакція посольства України

На такий скандал вже відреагувало українську дипвідомство, оприлюднивши заяву у фейсбуці. Там називають сюжет ганьбою і засуджують його.

Телеканал "11 КАН" потрапив під російську пропаганду та розповсюдження брехливих розповідей про ситуацію в нашій державі. Така увага до терористів ще більше обтяжує і без того напружену безпекову ситуацію та підриває зусилля з деескалації напруженості,

– заявили у посольстві.

Там наголосили, що ізраїльські ЗМІ використовують для гібридної війни, яку веде Росія проти вільних народів.

Також у посольстві підкреслили, що "інтерв'ю" вийшло саме в той час, коли весь демократичний світ докладає величезних зусиль, щоб "відлякати Росію від подальшого вторгнення в Україну".

Відповідно дипломати закликали негайно видалити публікацію з усіх медіаплатформ та ресурсів.

Терористи поширюють пропаганду про Україну

За даними розвідки, російські окупанти 20 лютого готуються здійснити чергову провокацію. Під час неї може постраждати цивільне населення.

Терористи заявляють російським ЗМІ, які й поширюють пропаганду, що в ніч на 20 лютого була "атака" нібито з України. Ба більше, окупанти цинічно стверджують, що загинули мирні жителі.

Російські пропагандисти 19 лютого заявили про затримання нібито "українського агента". Йому приписують підрив авто у Донецьку.

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