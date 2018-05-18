Держлікслужба встановила заборону на лікарський засіб
Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію лікарського засобу "Гідроксипрогестерону капронат".
Про це інформує прес-служба відомства, яка опублікувала відповідне розпорядження.
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Порошок заборонили на підставі встановлення виробником невідповідності препарату за показником "Супутні домішки – будь-яка неспецифікована домішка".
Держлікслужба встановила, що цей показник в результаті аналізів був завищений.
Крім того, нещодавно під заборону потрапив розчин для ін'єкцій "Но-Х-ша", а також заборонили антибіотик "Ауроксон". У "чорний список" потрапили протипухлинний засіб OPDIVO, вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, вакцина для профілактики поліомієліту та пасту для перорального застосування.