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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Держлікслужба встановила заборону на лікарський засіб

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Держлікслужба заборонила
Держлікслужба заборонила "Гідроксипрогестерону капронат" / Фото з вільних джерел

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію лікарського засобу "Гідроксипрогестерону капронат".

Про це інформує прес-служба відомства, яка опублікувала відповідне розпорядження.

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Порошок заборонили на підставі встановлення виробником невідповідності препарату за показником "Супутні домішки – будь-яка неспецифікована домішка".

Держлікслужба встановила, що цей показник в результаті аналізів був завищений.

Крім того, нещодавно під заборону потрапив розчин для ін'єкцій "Но-Х-ша", а також заборонили антибіотик "Ауроксон". У "чорний список" потрапили протипухлинний засіб OPDIVO, вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, вакцина для профілактики поліомієліту та пасту для перорального застосування.

Теги: Здорове життя Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
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