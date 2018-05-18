Держлікслужба встановила заборону на лікарський засіб

Крім того, нещодавно під заборону потрапив розчин для ін'єкцій "Но-Х-ша", а також заборонили антибіотик "Ауроксон". У "чорний список" потрапили протипухлинний засіб OPDIVO, вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, вакцина для профілактики поліомієліту та пасту для перорального застосування.