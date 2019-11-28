Надійність та висока дохідність – державні облігації продовжують приваблювати інвесторів

Інвестиції в державні облігації – найбільш надійне вкладення коштів на ринку цінних паперів, стверджують фахівці. Інвесторів приваблює їхня ліквідність та висока дохідність. Лише за останні пів року портфель ОВДП фізичних осіб зріс до 10 мільярдів гривень.

Облігації внутрішньої держпозики – це державні цінні папери, що розміщуються на внутрішньому ринку країни. Їхнім емітентом виступає Міністерство фінансів України, тому цей спосіб інвестування є найбільш надійним із тих, які нині існують, запевняють фахівці.

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Сам інструмент дуже схожий на депозит у банку, адже гроші вкладаються на певний термін під заздалегідь відомий відсоток. Але ОВДП мають певні переваги: більш високу дохідність – нині річна ставка у гривні складає 14,5%, а також можливість забрати гроші в будь-який момент без втрати вже нарахованих відсотків.

До того ж у порівнянні з активною динамікою котирувань акцій, на ринку державних облігацій цінові коливання мінімальні, тож початківцям варто обирати саме ОВДП, запевняє Богдан Сидоренко – директор Київської філії компанії Фрідом Фінанс Україна:

Акції – це можливість заробітку, облігації – гарантований актив для примноження доходу. Я рекомендую новачку починати з ОВДП – це надійніше, це легше для розуміння і подальшої співпраці, – стверджує Богдан Сидоренко.

До того ж, за словами фахівців, держоблігації є одними з найбільш ліквідних активів в нашій країні. Ліквідність – це здатність фінансового інструменту перетворюватися на засіб платежу. Тобто, купуючи облігацію, ви можете за більш короткий термін продати її та отримати назад накопичене. Аби не втрачати на відсоткових коливаннях, фахівці радять купувати облігації за допомогою надійних інвестиційних компаній. Зокрема, інвестуючи в ОВДП за допомогою Фрідом Фінанс Україна, ви зможете в будь-який момент продати облігації за ціною покупки, а також отримуєте ще низку переваг, стверджує Денис Білий, інвестиційний експерт компанії:

Окрім надійності та прибутковості продуктів Фрідом Фінанс Україна, за рахунок відсутності оподаткування, кожен інвестор отримує персонального інвестиційного експерта, який буде супроводжувати кожну його угоду та зможе консультувати його в разі виникнення будь-яких питань", – запевняє Денис Білий.

Загалом ринок цінних паперів у світі впевнено зростає. Фондові індекси, створені різними компаніями та біржами, демонструють зацікавленість інвесторів як до облігацій, так і до акцій різноманітних компаній.

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