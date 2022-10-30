"Москва шукає альтернативи": депутат з Молдови прокоментував можливий держпереворот в країні

Видання The Washington Post опублікувало матеріал, у якому стверджують, що ФСБ готує державний переворот в Молдові. На це упродовж кількох років росіяни вливали мільйони доларів.

Про це 24 каналу розповів депутат парламенту Молдови Оазу Нантой. За його словами, в Молдові вже давно обговорюють такі агресивні дії Москви. Росіяни використовують канали незаконного фінансування та підживлюють 5 колону в Молдові.

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Росія робить ставку на Ілона Шора

Як наголошує Нантой, раніше окупанти робили ставку на Ігоря Додона, коли він ще був президентом Молдови. Зараз Москва шукає альтернативи, серед яких є одіозний 35-річний політик Ілон Шор.

У 2017 році його засудили на 7,5 років за шахрайство та причетність до справи про крадіжку мільярда доларів. У 2019 році він втік в Ізраїль і зараз сприяє протестам, які мають на меті дестабілізувати Молдову. Крім того, представники партії Шора часто їздять на "оглядини" в Москву.

З іншого боку, російський Газпром намагається ще більше дестабілізувати ситуацію. Вони знизили постачання газу, а через удари по енергосистемі України Молдова ще й втратила 30% електроенергії, яку купувала у Києва.

Ситуація досить складна. Натомість у нас є президент, стабільна парламентська більшість та уряд. Москва намагається розкручувати соціально-економічні проблеми та спровокувати політичну дестабілізацію. Я вважаю, що Росія приречена на програш,

– наголошує Нантой.

Він впевнений, що українська армія та народ здолає російських окупантів, що завдасть потужного удару по режиму Путіна. Так само Москва не зможе дестабілізувати ситуацію в Молдові, адже Захід безпрецедентно підтримує країну. Хоч розслаблятися не потрібно, бо попереду важка зима.

Депутат парламенту Молдови розповів про спроби Росії зробити держпереворот: дивіться відео

Нагадаємо, угорський лоукостер Wizz Air закриває власну базу у столиці Молдови, Кишиневі. Вони на певний час перенесуть її до Румунії. За попередніми даними, база перестане працювати з 1 грудня. Там також внесуть зміни у зимовий розклад перельотів.

В молдовських ЗМІ такий крок компанії пов'язують із війною в Україні. Окрім того, на це вплинули і ризики потенційного закриття повітряного простору Молдови на тлі ракетних ударів Росії.