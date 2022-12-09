Топ-політики та журналісти: підозрювані у підготовці перевороту у Німеччині мали список ворогів

У Німеччині група екстремістів планувала влаштувати державний переворот. В одного з підозрюваних знайшли список "ворогів".

До списку увійшли високопоставлені політики та журналісти. У ньому було 18 імен.

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Хто увійшов до списку "ворогів"

Серед 18 імен було 7 депутатів Бундестагу, яких Федеральне управління кримінальної поліції повідомило про це зранку 7 грудня.

Також до списку увійшли:

міністр закордонних справ Анналена Бербок,

голова СДПН Саскія Ескен,

генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт,

лідер партії ХДС і парламентської фракції партії Фрідріх Мерц,

колишній кандидат у канцлери, топ-політик ХДС Армін Лашет.

Згідно з розслідуванням, деякі з підозрюваних планували проникнути до німецького Бундестагу з невеликою озброєною групою, щоб захопити присутніх там членів федерального уряду та депутатів.

Лідер СДПН Саскія Ескен заявила, що "не треба недооцінювати небезпеку, яку представляють насильницькі "рейхсбюргери".

Ці люди не просто фантазують про теорії змови. У них були конкретні плани, які вони були готові реалізувати,

– сказала Ескен.

Зазначимо, що на сьогодні загрози для людей, чиї імена були у списку "ворогів", немає.

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