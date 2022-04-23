У Держспецзв’язку назвали 5 хакерських угрупувань, які найчастіше атакують Україну
23 квітня 2022 , 03:18Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв’язку
Росіяни намагаються атакувати Україну не лише на полі бою. Ворожі хакери збільшили кількість кібератак майже у три рази.
Російські хакери намагаються здобути перевагу у кіберпросторі. У першому кварталі було зареєстровано 802 ворожі атаки – рік тому їх кількість склала 362.
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Хакерські угруповання, які атакують Україну
Особливою активністю в атаках на Україну відзначилися 5 хакерських угруповань. Усі вони пов'язані з армією або силовими структурами Росії.
Найбільше хакерських атак на Україну здійснили:
- UAC-0010 aka Armageddon (GammaLoad, GammaDrop, HarvesterX) – угруповання ФСБ;
- UAC-0041 (AgentTesla, XLoader) – група хактивістів з Росії;
- UAC-0056 (Pandora hVNC, RemoteUtilities, GrimPlant, GraphSteel) – російські кібершпигуни;
- UAC-0051 aka UNC1151 – угруповання, яке має зв'язок зі спецслужбами Білорусі;
- AC-0028 aka APT28 – угруповання ГРУ.
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