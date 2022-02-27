Держспецзв’язку закликає відключити російських операторів від роумінгу в країнах ЄС
Джерело:Держспецзв’язку
Голова НКРЗІ Олександр Животовський звернувся до очільниці Органу європейських регуляторів електронних комунікацій Аннемарі Сіпкс з проханням відключити російських операторів від роумінгу в країнах ЄС.
У цю цифрову епоху хай-тек та ІКТ є, мабуть, найкращою відповіддю на танки та ракети, заявили у відомстві. Ці заходи можуть стати доповненням до введення здебільшого економічних санкцій.
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Росія без роумінгу
З метою захисту України, Європи та всього демократичного світу та притягнення Росії до відповідальності, я закликаю вас, як директора ОЄРЕК, разом з національними регуляторними органами країн-членів ЄС вжити заходів, спрямованих на блокування російських роумерів і послуг роумінгу для російських постачальників телекомунікаційних послуг у межах Європейського Союзу,
– йдеться у зверненні.
Україна – велика європейська країна. Війна в Україні означає війну в Європі. Наша країна бореться за всіх європейців, і нам потрібна потужна підтримка ЄС, додають у відомстві.Водночас у дописі Держспецзв’язку звернули увагу, що Збройні Сили України та її громадяни мужньо захищатимуть Україну та мир у Європі до кінця.