У Держспецзв'язку застерегли щодо фейкової інформації про Viber

У мережі поширюють інформацію, що, мовляв, треба негайно бігти у Viber і вимикати нам налаштування peer-to-peer. У Держспецзв'язку застерегли: це – фейк.

Насправді peer-to-peer connection — це налаштування, яке дозволяє шифрувати дзвінки між вами та вашим співрозмовником. Причому так, щоб НЕ зберігати цю інформацію на сервері.

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Це означає, що НЕ треба вимикати це налаштування. Якраз такий крок був би небезпечним: у вашій розмові може з’явитися посередник, здатний перехопити повідомлення та дзвінки.

І це може бути ворог!



Фейк про Viber: будьте уважними! / Фото Держспецзв'язку

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