Держспецзв'язку переконаний, що в хакерів, які атакували державні сайти, був один координатор
Джерело:Держспецзв'язку
В Україні продовжують розслідувати кібератаку на урядові сайти. За даними Держспецзв'язку, дії хакерів координували.
У понеділок 17 січня вдалося відновити роботу майже всіх сайтів, яка була призупинена після кібератаки. Розслідування інциденту, як відновлення решти ресурсів, триває.
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Держспецзв'язку співпрацює з Microsoft
Зараз у Держспецзв'язку перевіряють версію щодо використання програми-вайпера під час кібератак у ніч на 14 січня. Для розслідування злочину Україна співпрацює з компанією Microsoft. Співробітництво з американською корпорацією передбачене договором Government Security Program.
У Держспецзв'язку заявили, що характер кібератаки на урядові сайти є значно складнішим, ніж буває зазвичай у подібних ситуаціях.
Зараз можна стверджувати про значно вищу складність атаки, ніж модифікація стартової сторінки вебсайтів. Низка зовнішніх інформаційних ресурсів було знищено зловмисниками в ручному режимі. Стислі терміни реалізації атаки свідчать про координацію дій хакерів та їхню чисельність,
– йдеться в заяві.
Крім того, після масштабної кібератаки слідчі фіксують нові спроби атаки. Зокрема DDOS-атаки фіксують на постраждалих урядових сайтах.
Кібератака на урядові сайти: головне
- У ніч на 14 січня на українські урядові сайти здійснили масштабну кібератаку. Через це державні ресурси призупинили свою роботу.
- Першими про атаку повідомили в Міністерстві освіти. Пізніше атаку помітили й на сайті інших відомств.
- Користувачі, які намагалися зайти на урядові сайти, бачили антиукраїнські повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. Щодо останньої, то у Польщі переклад повідомлення назвали ламаним. підозрюють, що переклад на польську спрямований на створення сліду атаки з Польщі.
- У Мінцифри підозрюють, що до кібератаки причетна Росія.
- У корпорації Microsoft виявили шкідливий застосунок, який використовували під час кібератаки. Компанія запевняє, що знає про геополітичну ситуацію в регіоні.
До теми пропонуємо заяву про причетність Росії до кібератаки: дивіться відео