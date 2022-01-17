Держспецзв'язку переконаний, що в хакерів, які атакували державні сайти, був один координатор

В Україні продовжують розслідувати кібератаку на урядові сайти. За даними Держспецзв'язку, дії хакерів координували.

У понеділок 17 січня вдалося відновити роботу майже всіх сайтів, яка була призупинена після кібератаки. Розслідування інциденту, як відновлення решти ресурсів, триває.

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Держспецзв'язку співпрацює з Microsoft

Зараз у Держспецзв'язку перевіряють версію щодо використання програми-вайпера під час кібератак у ніч на 14 січня. Для розслідування злочину Україна співпрацює з компанією Microsoft. Співробітництво з американською корпорацією передбачене договором Government Security Program.

У Держспецзв'язку заявили, що характер кібератаки на урядові сайти є значно складнішим, ніж буває зазвичай у подібних ситуаціях.

Зараз можна стверджувати про значно вищу складність атаки, ніж модифікація стартової сторінки вебсайтів. Низка зовнішніх інформаційних ресурсів було знищено зловмисниками в ручному режимі. Стислі терміни реалізації атаки свідчать про координацію дій хакерів та їхню чисельність,

– йдеться в заяві.

Крім того, після масштабної кібератаки слідчі фіксують нові спроби атаки. Зокрема DDOS-атаки фіксують на постраждалих урядових сайтах.

Кібератака на урядові сайти: головне

У ніч на 14 січня на українські урядові сайти здійснили масштабну кібератаку. Через це державні ресурси призупинили свою роботу.

Першими про атаку повідомили в Міністерстві освіти. Пізніше атаку помітили й на сайті інших відомств.

Користувачі, які намагалися зайти на урядові сайти, бачили антиукраїнські повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. Щодо останньої, то у Польщі переклад повідомлення назвали ламаним. підозрюють, що переклад на польську спрямований на створення сліду атаки з Польщі.

У Мінцифри підозрюють, що до кібератаки причетна Росія.

У корпорації Microsoft виявили шкідливий застосунок, який використовували під час кібератаки. Компанія запевняє, що знає про геополітичну ситуацію в регіоні.

До теми пропонуємо заяву про причетність Росії до кібератаки: дивіться відео