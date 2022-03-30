Десь відводять, а десь концентрують більше сил: війна триває, – Маляр

Ганна Маляр розповіла, що станом на 30 березня ситуацію потрібно аналізувати загалом по Україні. В одному місці окупанти відводять війська. Тим часом на іншому напрямку – відбувається концентрація сил.

Заступниця міністра оборони Маляр розповіла, що на Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати Харків. Окупанти завдають артилерійських ударів.

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Маляр наголосила, що потрібно розглядати загальну картину у динаміці по всій країні.

В одному місці, якщо це Київщина чи Чернігівщина, відбувається відведення військ. Але на інших напрямках, скажімо на Східному, відбувається навпаки концентрація і готування до наступальної операції,

– розповіла заступниця міністра оборони.

Маляр зауважила, що не можна розслаблятися. Війна триває. Україна обов'язково переможе, але шлях – довгий та доволі тернистий.

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