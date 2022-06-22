Десант ворог висадити поки не може, але тримає у Чорному морі 5 кораблів з ракетами

Наразі в акваторії Чорного моря поблизу берегів України перебувають 5 ворожих кораблів з ракетами. Що ж стосується десантних, то їх використати ворог не може через постійну штормову погоду.

Про це під час телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що загроза з боку Чорного моря стосується не лише узбережжя нашої держави, передає 24 канал.

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В акваторії Чорного моря все ще 44 крилаті ракети

Керівниця пресцентру підкреслила, що вороже корабельне угруповання постійно чатує. Воно перебуває у північно-західній частині Чорного моря.

Ще на початку березня вони (росіяни – 24 канал) проголосили так звану контртерористичну операцію. З якими терористами борються – незрозуміло. Напевно, це дуже самокритично, адже крім них там терористів інших немає,

– підкреслила Гуменюк.

Вона додала, що усі цивільні судна російські військові загнали до портів в Україні. І, ясна річ, їм заборонено виходити в море. Це небезпечно не лише через мінування, а й тому, що акваторією постійно курсують ракетоносці. Відомо, що станом на ранок 22 червня у північно-західній частині Чорного моря перебувають 5 надводних, а також один підводний човен. Усі вони споряджені 44 крилатими ракетами типу "Калібр".

Ракети здатні сягати 2 тисяч кілометрів

Я хочу зауважити, що ці ракети загрожують не лише південним регіонам, не лише узбережжю. Їхня дальність ураження наземних цілей – понад 2 тисячі кілометрів. Це дуже суттєва зброя, яка може бути застосована. І загроза дуже сильна,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Вона також додала, що в акваторії Чорного моря перебувають також три великі десантні кораблі. Правда, штормова погода зараз грає на руку Україні. Тому про висадку десанту й мови бути не може. Але не можна виключати, що окупанти не захочуть ризикнути своїм особовим складом. Як зазначає Гуменюк, ворог ж зовсім не рахується з тими, кого відправляє воювати.

Слід зазначити, що кількість ворожих суден у Чорному морі постійно змінюється. На це впливає той факт, що іноді човни відправляють до пунктів їхнього постійного перебування. Але скільки б їх не було, загроза все одно залишається.

Зауважимо, що наші військові також завдають ударів по ворогах. Так, по острову Зміїний, захопленому окупантами, ЗСУ вдарили кілька разів. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Водночас Наталія Гуменюк зауважила, що все ще відбувається військова операція. І вона, зі слів керівниці пресцентру, потребує тиші. Єдине, що вона мала можливість підтвердити, то це той факт, що удар по острову таки був, і мовиться не одноразову акцію.

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