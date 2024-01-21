Головний конкурент зійшов з дистанції: Десантіс зняв кандидатуру на користь Трампа

21 січня стало відомо, що Рон Десантіс зняв свою кандидатуру з президентських перегонів. Він також висловив свою підтримку Дональдові Трампу.

Губернатор Флориди Рон Десантіс поділився у своїй соцмережі X відповідним рішенням. Відомо, що передували цьому кокуси у штаті Айова, на яких йому не вдалося випередити у внутрішньопартійній боротьбі Дональда Трампа.

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Десантіс підтримав Трампа

Він записав звернення. У ньому Десантіс, як і Вівек Рамасвамі, ще один кандидат-республіканець, котрий раніше зняв свою кандидатуру, заявив, що підтримує Дональда Трампа.

Десантіс заявив, що підтримує Трампа: дивіться відео

Це історія, як ще рік тому про тебе говорили, як 99% майбутнього президента США і… потім, зробивши максимум помилок, зійти після першого ж етапу праймеріз,

– прокоментував нардеп Ярослав Железняк.

Звернімо увагу, що тепер у республіканців залишилися лише двоє кандидатів. Мовиться про Дональда Трампа, а також Нікі Хейлі.

Нардеп підсвітив дуже цікавий момент. Він зазначив, що Десантіса вважали варіантом "хто завгодно, але не Трамп". І тут він раптово сходить з дистанції, підтримуючи колишнього президента США. На думку Железняка, це може "дати певний буст Хейлі".

Зеленський запросив Трампа до Києва

Нагадаймо, що Дональд Трамп неодноразово "відзначався" скандальними заявами щодо війни Росії проти України. Він навіть запевняв, що зможе "дуже швидко" її завершити.

Володимир Зеленський напередодні заявив, що буде дуже радий побачити колишнього президента США у Києві. Правда, за умови, що йому вдасться впродовж 24 годин зупинити війну, розв'язану Кремлем.

Так, будь ласка, Дональде Трамп, я запрошую вас в Україну, до Києва... Якщо можна зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва будь-якого дня, коли я буду тут,

– наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що якщо Дональд Трамп насправді має "формулу", яка дозволить припинити війну, то нехай він нею поділиться.

Раніше Володимир Зеленський нагадував, що Дональд Трамп за своєї каденції не допоміг завершити війну на Сході. Відтак, він не зупинив кровопролиття та загибелі на території України. Глава держави підкреслив, що у тодішнього американського лідера був час, але в нього, вочевидь, були інші пріоритети.