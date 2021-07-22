Чергові докази окупації Криму: розслідувачі викрили дані капітанів російських кораблів

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm зібрали нові докази та встановили, що 197 бригада десантних кораблів Чорноморського флоту Збройних сил Росії була залучена до спецоперації захоплення Криму 2014 року.

Під час розвідки на основі відкритих джерел виявили нові докази участі кількох кораблів згаданої бригади в агресії проти України. Морський тральщик "Іван Голубець" зі складу 68 бригади кораблів охорони водного району також брав участь в окупації.

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Десантний корабель "Ямал"

В агресії проти України, Грузії та Сирії брав участь зокрема великий десантний корабель "Ямал" зі складу 197 бригади. За рік до початку російсько-грузинської війни, у липні 2007 року, командиром судна став капітан 2 рангу Олександр Борисович Кононенко.

У серпні 2008 року Росія напала на Грузію. Російських десантників у "гарячу точку" перекинули 2 російських великих десантних кораблі – "Ямал" і "Саратов". Вони залишалися там для виконання бойових завдань до вересня 2008 року.

За участь в окупації Грузії Олександр Кононенко отримав нагороду – медаль ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня з мечами.

Брав участь "Ямал" і в "сирійському експресі". На той час командиром корабля був капітан 3 рангу Олексій Сергійович Грицай. У грудні 2013 року він уже мав звання капітана 2 рангу, а станом на травень 2019 року зафіксувався на посаді начальника штабу бригади десантних кораблів Балтійського флоту.



Олексій Грицай / Скриншот з відео

Батько Олексія Грицая – капітан 1 рангу запасу Сергій Петрович Грицай – після окупації Криму, у квітні 2014 року, був призначений начальником 205 загону управління допоміжного флоту Росії в тимчасово окупованому Криму. Вписаний у базу даних Центру "Миротворець".



Сергій Грицай у базі "Миротворець" / Фото InformNapalm

Після окупації Криму – "сирійський експрес"

Тепер про Крим. Відомо, що на медалі за окупацію півострова вказані дати 20 лютого – 18 березня 2014 року. "Ямал" з 20 лютого перебував у черговому поході в складі "сирійського експреса" і повернувся в Чорне море 4 березня 2014 року.

Цікаво, що моряк "Ямала" Михайло Шевченко, фігурант нашого розслідування, писав про отриману ним медаль за окупацію Криму, що росіяни брали в ній участь, а потім "втекли" в Сирію. Це підтверджується даними зафіксованих походів корабля.



Медаль за окупацію Криму / Фото InformNapalm

ВДК "Ямал" повернувся з походу 4 березня 2014 року і вирушив у черговий похід у складі "сирійського експреса" 10 квітня. Медаль Шевченка датована 17 квітня 2014 року.



Походи корабля / Фото InformNapalm

Командиром корабля на той час вже був уродженець міста Калінінград капітан 3-го рангу Валерій Олегович Поляков. За участь в окупації українського Криму і Сирії він достроково отримав звання капітана 2 рангу і медалі "За повернення Криму" та "Учаснику воєнної операції в Сирії".



Валерій Поляков / Фото "Военный журнал"

"Іван Голубець"

Командиром морського тральщика "Іван Голубець", який також брав участь в окупації українського півострова, на початку 14 року був капітан-лейтенант Валентин Тютькало. На одному з відео його помітили з медаллю "За повернення Криму".



Тральщик "Іван Голубець" / Фото з сайту syria.liveuamap.com



Валентин Тютькало / Скриншот з відео

Морський тральщик "Іван Голубець" входить до складу 68-ї бригади кораблів охорони водного району, базується в місті Севастополь, у тимчасово окупованому Криму. У переліку підрозділів збройних сил Росії, залучених до спецоперації захоплення Криму, 68 бригада і кораблі з її складу не фігурують. Тож перелік потребує оновлення.

"Ковровець"

Станом на вересень 2020 року Валентин Тютькало має звання капітана 2 рангу. Цікаво, що його рідний брат Антон Тютькало також служив у 68 бригаді. Перед окупацією Криму в лютому 2014 року, він був командиром тральщика "Ковровець".



Інформація про братів Тютькало / Фото InformNapalm

Цікаво, що "Ковровець" під командуванням Антона Тютькала виконував завдання з охорони Олімпіади-2014 в Сочі.

Легенда про "Олімпіаду в Сочі"

На думку екскомандувача Військово-Морських сил України Сергія Гайдука, Росія у 2014 році використала легенду "Олімпіада в Сочі" для доставлення своїх підрозділів сил спеціальних операцій та десантно-штурмових військ до Криму.



Сергій Гайдук / Фото AP

З посади командира "Ковровця" Антон Тютькало пішов на підвищення – у відділ кадрів 68 бригади. Там він займався комплектацією окупаційного російського контингенту в Криму, аж поки не отримав нове звання – капітан 3 рангу.

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Сподіваємося, інформація, викладена у цьому OSINT-розслідуванні, доповнить дані правоохоронних органів України щодо російських військових кораблів, які брали безпосередню участь в агресії проти України та окупації українського Криму.