Десантники просять присвоєння 80-й бригаді ім'я Шухевича: військовий розповів про ініціативу

Бійці окремої 80-ї десантно-штурмової бригади висунули ідею про присвячення їх бригаді імені генерал-хорунжого Романа Шухевича. Така ідея прийшла до захисників під час звичайної розмови.

Про це 24 каналу розповів воїн АТО/ООС та військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Ігор Фльорко. Він також зазначив, що подумав, чому така ідея ніколи не приходила в голови раніше, адже це просто геніально.

До слова Не було жодних постановок, – військовий про знаменитий кадр з чипсами на тлі "Градів"

"Я переглянув, скільки наших бригад носять те чи інше ім'я українських діячів – таких бригад чимало, наприклад, 14 бригада князя Романа Великого, 24 бригада імені Короля Данила", – ділиться військовий.

Як розповідає Ігор Фльрко, бійці вирішили піти тим самим шляхом, але носити ім'я більш сучасної історичної постаті. Якщо поглянути на імена інших бригад, то там жодного діяча ОУН чи УПА, а це надзвичайно важливий період у визвольній історії України, каже він.

Ми на цьому наполягаємо і збираємо підписи у бойових підрозділах. Ми б дуже хотіли, аби нашій бригаді присвоїли ім'я генерал-хорунжого Романа Шухевича. Ми від цього аж ніяк не втратимо, це велика честь для нас. І з огляду на виконання бойових завдань нашою бригадою – ми гідні цієї честі,

– зазначає військовий 80-ї бригади.

Детальніше про бажання військових 80-ї бригади: дивіться відео

Додамо, що на звернення бійців 80-ї бригади вже відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що підтримує пропозицію надати 80 окремій десантно-штурмовій бригаді ім'я Романа Шухевича.

Адже Шухевич – єдиний військовий діяч такого рівня в українській історії, який є уродженцем Львова. Бригада – львівська, а ворог не змінився. Очільник ЛОВА попросив усіх причетних до прийняття рішення, посприяти йому.