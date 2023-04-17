Відносини Пригожина й Кремля дещо "потепліли": чим це загрожує Україні – пояснили в ISW

Кремль перекладає все більшу відповідальність за наступальні дії в Україні на повітряно-десантні війська. Генерала Михайла Теплінського могли повернути до "головної", але невизначеної ролі в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Там припускають, що повернення Теплінського з "відпустки" свідчить про те, що Росія, можливо, готується змінити командування після невдалого зимового наступу та готується до потенційного українського контрнаступу.

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Десантники співпрацюють з вагнерівцями

Аналітики вважають, що російське військове командування, ймовірно, прагне зробити більший акцент на ролі елементів десантних військ у російських наступальних операціях. Підрозділи ПДВ активно діють на критичних ділянках фронту в Луганській області та поблизу Бахмута і нещодавно отримали термобаричні артилерійські системи ТОС-1А.

Новини про перепризначення Теплінського свідчать про те, що міноборони Росії прагне тісніше співпрацювати з ПВК "Вагнера", щоб завершити захоплення Бахмута. Теплінського втягнули у зростаючу напруженість між Пригожиним і керівництвом міноборони Росії, яка з'явилась через відсутність постачання боєприпасів вагнерівцям.

Однак за останні кілька тижнів російське військове командування тісніше співпрацювало з ПВК, ймовірно, намагаючись прискорити захоплення Бахмута. Міністерство оборони Росії та Пригожин 11 квітня публічно визнали, що елементи ПДВ діють у районі Бахмута та утримують фланги вагнерівців на північ і південь від Бахмута, тоді як бойовики Пригожина ведуть головний наступ у самому місті.

На війні загинула половина десантників Росії

Нещодавно аналітики зафіксували, що в районі Бахмута діють підрозділи 106-ї дивізії ПДВ. Останніми днями Пригожин зменшив свої критикуючі нападки на адресу міноборони країни-агресорки. Отже, російське керівництво виділило вагнерівцям більш сучасні засоби для захоплення міста, зокрема, танки Т-90.

Таким чином, повторне призначення Теплінського, ймовірно, також є спробою російського міноборони краще поставитися до співпраці з Пригожином для завершення взяття Бахмута.

Своєю чергою, Теплінський навряд чи відновить ПДВ її попередній статус елітної сили через масові втрати. Адже підрозділи десантників зазнали надзвичайно великих втрат на ранніх етапах війни у ​​2022 році (від 40 до 50 відсотків свого особового складу).

Станом на 14 квітня 2023 року російська служба BBC підтвердила загибель 1669 військовослужбовців ПДВ. Широкомасштабні втрати раніше елітних підрозділів, які зараз перекомплектовуються погано навченим мобілізованим персоналом, ймовірно, матимуть довгостроковий вплив на боєздатність цих підрозділів, а заміна єдиного командира навряд чи зможе вирішити таку всеосяжну шкоду.