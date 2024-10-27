Десантники знищили окупантів з "Ахмат" та 115 бригади, ті на відео вихвалялись сміливістю

Росіяни намагались штурмувати позиції українських військ у Курській області, вихваляючись цим. Втім, наші десантники розбили окупантів вщент, ще 2 – взяли у полон.

Про це розповілии у Десантно-штурмових військах ЗСУ. При цьому там зазначили, що окупанти не сподівались на таку долю, адже знімали відео про те, які вони хоробрі.

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У Курській області росіяни вирішили штурмувати позиції десантників. Найманці зі 155-ї бригади морської піхоти та так званого спецпідрозділу "Ахмат" готувалися бравурно захопити українські позиції, знімали відео, які вони сильні та хоробрі,

– розповіли військові.

У ДШВ зауважили, що вся впевненість ворога "здулася" на полі бою і вони один за одним загинули.

Десантники ліквідували оупантів на Курщині: відео

"Однак серед росіян знайшлося двоє розумних, які своє життя цінують більше за свого диктатора. Вони здалися в полон і лишилися живими. Їм одразу надали медичну допомогу", – зазначили десантники.

Зауважте. Українські військові кілька місяців ведуть наступ на Курщині. За час операції російські війська втратили понад 17 тисяч солдатів у Курській області, ще 700 були – опинились в полоні.