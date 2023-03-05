"Друга армія світу" у формі ЗСУ: десантники знищили ворожий підрозділ
Джерело:Десантно-штурмові війська ЗСУ
Російські окупанти не припиняють активних наступальних дій, бажаючи загарбати якомога більше українських територій. При цьому, вочевидь, власного спорядження їм вкрай бракує.
Зокрема, військові 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ окупантів, на більшості членів якого були елементи форми військових нашої держави.
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Ворог знімав форму з українців
Відбулося це на одному з важливих напрямків фронту. Як зазначили захисники України, у більшості знищеного особового складу підрозділу були помічені:
- черевики,
- елементи форми одягу,
- спорядження ЗСУ.
Очевидно, воно було зняте з полонених або загиблих українських воїнів. Проте, Бог їх за це покарав, руками українських десантників!
– підкреслили у Десантно-штурмових військах.
Так, на відео, яке опублікували у ДШВ, видно залишки розбитого вщент ворожого підрозділу та зачистку позицій противника.
Десантники знищили підрозділ російських окупантів: відео
Втрати окупантів шалені
Уміло застосовуючи заходи планування та тактику дій підрозділів, захисники України успішно демілітаризують загарбників. Ворог щоденно зазнає чимало втрат у живій силі та військовій техніці. Так, станом на ранок 5 березня лише за останню добу в Україні "задвохсотили" понад 900 окупантів, через що загальна кількість ліквідованих загарбників сягнула 153 120 осіб.
Щодо військової техніки, то за останню добу вдалося знищити:
- 5 танків (загальна кількість 3 414 одиниць),
- 9 бойових броньованих машин (6692),
- 12 артилерійських систем (2426),
- 1 РСЗВ (488),
- 1 засіб ППО (248),
- 5 БпЛА оперативно-тактичного рівня (2071),
- 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (5299),
- 2 одиниці спеціальної техніки (232).
Продовжуємо боронити рідну землю та знищувати ворогів України! Разом до Перемоги!
– написали у Десантно-штурмових військах.
Актуальні втрати окупантів / Генштаб ЗСУ