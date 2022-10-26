"ЗСУ – чудові екзорцисти": Данілов відповів росіянам на маячню про "десатанізацію"

Кілька днів тому російські пропагандисти почали змінювати свою риторику про "спецоперацію" в Україні на релігійну. Майже одночасно заговорили про так звану "десатанізацію".

Данілов відповів росіянам на маячню про "десатанізацію"

Помічник секретаря Радбезу Росії Олексій Павлов заявив, що в Україні нібито є "сотні чинних сект", тому варто провести "десатанізацію". Секретар РНБО Олексій Данілов дав відповідь росіянам.

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Так, в РНБО заявили, що так званої "десатанізації" потребують саме члени Ради безпеки Росії, яким примарилися "сотні сект, які діють в Україні".

Путінський Радбез – це 13 членів, та сама "чортова дюжина". І кому тут потрібна "десатанізація"? Але у нас є чудові екзорцисти з великою практикою й досвідом. ЗСУ поспішають на допомогу!

– написав Данілов.

Збройні Сили України продовжують свою "екзорцистську" діяльність й ліквідують окупантів та їх військову техніку. Так, станом на 244 день повномасштабної війни в Україні вже ліквідовано 68 420 російських солдатів, лише минулої доби – 480 окупантів.

Що передувало такій заяві Данілова

Данілов висловив такі думки після того, як Павлов заявив, що в Україні нібито є "сотні діючих сект".

Вважаю, що з продовженням "спеціальної воєнної операції" стає дедалі нагальнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров, її "повної дешайтанізації"

– заявив він.

Також Павлов згадав осквернення поклінного хреста у Києві у 2015 році. За його словами, це буцімто було свідченням дій язичників та "церкви сатани". Прояви "сатанізму" Павлов бачить і у "закликах вбивати росіян". Він вважає, що всі ці "прояви" вітаються на державному рівні.

Потужним поштовхом до розвитку "сектантства" в Україні Павлов назвав Революцію Гідності 2013 – 2014 років, після якої українці начебто почали відмовлятися від "багатовікових традицій і цінностей" християнства, ісламу та юдаїзму.

Він стверджує, що, використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту.

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