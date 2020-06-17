Местная архитектурная компания разработала дизайн двухэтажного дома в районе Читор. По требованию клиента дизайн интерьера должен быть современным и открытым. Дизайнеры решили совместить серый, коричневый и белый цвета.

Просторы дома здесь сливаются друг с другом, сообщает Archdaily.

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Концепция открытости применяется довольно старательно: гостиная на первом этаже, которая имеет выход во двор, ванная комната открытого типа и гардеробные комнаты в спальнях.

Цвета гармонично сочетаются в интерьере / Фото Archdaily

Еще одной изюминкой дома являются атриумы посередине помещения. Чистые современные линии способствуют архитектурному ощущению пространства.

В то же время нейтральные тона белого, теплая древесина и прохладный бетон смягчают строгие линии. Также в интерьере присутствует интеграция зеленых акцентов.

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