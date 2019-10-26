Скандинавский стиль в дизайне интерьера: лаконично, практично, красиво
Если вы тайно влюблены в мебель из IKEA и с нетерпением ждете открытия магазинов сети в Украине, то, наверное, что-нибудь слышали и о скандинавском стиле в дизайне интерьера.
Пока ценители минимализма и практичности освобождают место дома для вещей, которые они будут покупать в IKEA, который вот-вот зайдет на украинский рынок, Недвижимость 24 предлагает узнать больше о скандинавском стиле в дизайне интерьера.
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Далее в материале читайте об истории, особенностях и как собственноручно обустроить квартиру в этом стиле.
Когда и где возник?
Скандинавский стиль зародился в 1930-х (почти век назад!) в скандинавских странах и их соседях: Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии и Швеции.
В то же время термин "скандинавский дизайн" стал популярным после специализированной выставки в Милане в 1947 году. Именно на ней впервые представлены мебель и элементы декора с нордическим характером.
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А кто читал "Маленькую книгу хюгге", то, наверное, знает, что счастье – это не про "иметь", а больше о "быть". То же со скандинавским стилем.
"Маленькая книга хюгге" Мика Викинга доступна на украинском / Фото: aroundmylife.com
Особенности, по которым можно узнать стиль:
- экологические материалы: дерево, натуральный камень, лен, хлопок;
- светлые и пастельные цвета в декоре;
- большие окна без штор и занавесок, чтобы пропускать солнечный свет;
- лаконичная мебель светлых тонов
- минималистичный декор;
- камин.
Как обустроить квартиру в скандинавском стиле?
Если делаете ремонт в квартире и хотите предоставить ему нордических ноток, выбирайте для отделки стен плитку или обои белого, кремового или бежевого цветов. Их можно удачно совместить с деревом.
Для создания уютных островков, дизайнеры советуют зонировать помещение с помощью деревянных панелей светлых оттенков.
Квартира в скандинавском стиле / Фото: unsplash.com
Пол рекомендуют также делать в светлых цветах, чтобы отражал свет и визуально делал помещение более просторным. Идеально для этого подойдет паркетная доска, плитка под дерево или ламинат.
Мебель в скандинавском стиле должна быть простой и светлой. Уютную атмосферу в доме или квартире поможет создать настоящий или декоративный камин.
Важную роль в обустройстве дома в стиле хюгге играет освещение. Оно обязательно должно быть теплым и мягким. Пусть в квартире будет несколько "островков" с приятным не очень сильным светом, чем одна яркая люстра под потолком.
Уюта и комфорта добавят свечи, но после их использования не забывайте проветривать помещение.
Свечи играют важную роль в обустройстве квартиры в стиле хюгге
В целом скандинавский стиль в интерьере, как и одноименный стиль жизни, можно описать точным шведским пословицей: "Все хорошо в меру".
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