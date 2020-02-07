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Відоме архітектурне видання опублікувало список топ-10 крематоріїв світу – фото

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Рейтинг складається переважно з європейських крематоріїв / Archdaily

Світові тренди впливають на ставлення до нашого повсякденного життя. Зміни стосуються також і ставлення до смерті. Саме тому, сьогодні кремаціє стає все популярнішим способом проведення людини в останню путь. Оглядачі Archdaily підготували список найкрасивіших крематоріїв.

Видання пропонує подумати над значенням дизайну екстер'єру в крематоріях, пише Archdaily.

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"Поєднання емоцій, турботи про навколишнє середовище та ритуалів під одним дахом" – так описують цей список журналісти платформи.

Топ-10 крематоріїв світу з архітектурного погляду

Литва. Архітектурна студія: Architectural Bureau G.Natkevicius & Partners


Крематорій працює з 2011 року / фото: Archdaily

Бельгія. Архітектурна студія: KAAN Architecten


Побудований у 2008 році / фото: Archdaily

Норвегія. Архітектурна студія: Pushak


Розпочав роботу у 2011 році / фото: Archdaily

Гонконг. Архітектурна студія: Architectural Services Department


Відкритий у 2009 році / фото: Archdaily

Італія. Архітектурна студія: Patrimonio Copparo


Почав роботу у 2014 році / фото: Archdaily

Франція. Архітектурна студія: PLAN 01


Побудований у 2015 році / фото: Archdaily

Іспанія. Архітектурна студія: Batlle i Roig Arquitectes


Працює з 2013 року / фото: Archdaily

Нідерланди. Архітектурна студія: Dok Architecten + Moke Architecten


Відкритий у 2012 році / фото: Archdaily

Велика Британія. Архітектурна студія: Western Design Architects


Найновіший крематорій у списку – працює з 2018 року / фото: Archdaily

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Данія. Архітектурна студія: Henning Larsen


Відкритий у 2013 році / фото: Archdaily

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Архітектура Ідеї для екстер'єру Курйозні новини
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