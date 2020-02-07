Відоме архітектурне видання опублікувало список топ-10 крематоріїв світу – фото
Світові тренди впливають на ставлення до нашого повсякденного життя. Зміни стосуються також і ставлення до смерті. Саме тому, сьогодні кремаціє стає все популярнішим способом проведення людини в останню путь. Оглядачі Archdaily підготували список найкрасивіших крематоріїв.
Видання пропонує подумати над значенням дизайну екстер'єру в крематоріях, пише Archdaily.
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"Поєднання емоцій, турботи про навколишнє середовище та ритуалів під одним дахом" – так описують цей список журналісти платформи.
Топ-10 крематоріїв світу з архітектурного погляду
Литва. Архітектурна студія: Architectural Bureau G.Natkevicius & Partners
Крематорій працює з 2011 року / фото: Archdaily
Бельгія. Архітектурна студія: KAAN Architecten
Побудований у 2008 році / фото: Archdaily
Норвегія. Архітектурна студія: Pushak
Розпочав роботу у 2011 році / фото: Archdaily
Гонконг. Архітектурна студія: Architectural Services Department
Відкритий у 2009 році / фото: Archdaily
Італія. Архітектурна студія: Patrimonio Copparo
Почав роботу у 2014 році / фото: Archdaily
Франція. Архітектурна студія: PLAN 01
Побудований у 2015 році / фото: Archdaily
Іспанія. Архітектурна студія: Batlle i Roig Arquitectes
Працює з 2013 року / фото: Archdaily
Нідерланди. Архітектурна студія: Dok Architecten + Moke Architecten
Відкритий у 2012 році / фото: Archdaily
Велика Британія. Архітектурна студія: Western Design Architects
Найновіший крематорій у списку – працює з 2018 року / фото: Archdaily
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Данія. Архітектурна студія: Henning Larsen
Відкритий у 2013 році / фото: Archdaily
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