Відоме архітектурне видання опублікувало список топ-10 крематоріїв світу – фото

Світові тренди впливають на ставлення до нашого повсякденного життя. Зміни стосуються також і ставлення до смерті. Саме тому, сьогодні кремаціє стає все популярнішим способом проведення людини в останню путь. Оглядачі Archdaily підготували список найкрасивіших крематоріїв.

Видання пропонує подумати над значенням дизайну екстер'єру в крематоріях, пише Archdaily. Вас зацікавить: Топ-5 віталень, які надихають: дизайнери визначились з рейтингом – фото "Поєднання емоцій, турботи про навколишнє середовище та ритуалів під одним дахом" – так описують цей список журналісти платформи. Топ-10 крематоріїв світу з архітектурного погляду Литва. Архітектурна студія: Architectural Bureau G.Natkevicius & Partners

Крематорій працює з 2011 року / фото: Archdaily Бельгія. Архітектурна студія: KAAN Architecten

Побудований у 2008 році / фото: Archdaily Норвегія. Архітектурна студія: Pushak

Розпочав роботу у 2011 році / фото: Archdaily Гонконг. Архітектурна студія: Architectural Services Department

Відкритий у 2009 році / фото: Archdaily Італія. Архітектурна студія: Patrimonio Copparo

Почав роботу у 2014 році / фото: Archdaily Франція. Архітектурна студія: PLAN 01

Побудований у 2015 році / фото: Archdaily Іспанія. Архітектурна студія: Batlle i Roig Arquitectes

Працює з 2013 року / фото: Archdaily Нідерланди. Архітектурна студія: Dok Architecten + Moke Architecten

Відкритий у 2012 році / фото: Archdaily Велика Британія. Архітектурна студія: Western Design Architects

Найновіший крематорій у списку – працює з 2018 року / фото: Archdaily ​Читайте також: Топ 5 незвичних будинків знаменитостей: фото Данія. Архітектурна студія: Henning Larsen

Відкритий у 2013 році / фото: Archdaily А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням