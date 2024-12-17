Американська актриса Кейт Гадсон вирішила прикрасити ялинку бантами – обов’язковим новорічним трендом 2024 року, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Свято жіночого гламуру: дизайнери вражені сучасною вітальнею Періс Гілтон

Який вигляд має новорічна ялинка Кейт Гадсон

Простий бантик зі стрічки – це найелегантніша з ідей для святкового декору. Він без зусиль дає змогу змінювати колірну тему, додавати цікавинки до ялинки, гірлянди чи різдвяного вінка.

Звісно, прикрашання бантами не є чимось новим. Це був популярний тренд на початку 1990-х.

Банти викликають спогади про красиво упаковані подарунки та традиційний святковий настрій минулого. Крім того, вони також yеймовірно універсальні для більш сучасних інтер’єрів.

Новорічна ялинка Кейт Гадсон прикрашена святковою кольоровою палітрою срібних, бронзових і золотих бантів. Тренд на люксовий металік і надалі залишатиметься у моді.

Цього сезону популярними є обидва способи прикрашання ялинки бантами – максималістський і мінімалістичний – від величезних бантів на верхівках дерев до крихітних оксамитових бантиків.