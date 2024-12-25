Нехтувати цим аспектом було б помилкою. Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Роль запаху в дизайні інтерʼєру

Аромат здатний викликати спогади і, отже, впливати на нашу взаємодію з навколишнім середовищем. Також запах може сигналізувати нашому мозку про певні емоції, а деякі запахи, як-от лаванди чи ромашки, створюють заспокійливу атмосферу.

Інші, такі як кориця, можуть викликати відчуття тепла та затишку. Однак, наприклад, сигаретний дим, повні сміттєві баки, можуть викликати у гостя відчуття, що простір не є свіжим.

Вибір правильного аромату для вашого дому може бути цікавим і продуманим процесом. Для яскравого інтер’єру можна використовувати цитрусові та м’ятні запахи, які зарядять простір енергією.

Якщо ви хочете створити вишукану та витончену атмосферу, поєднання сандалового дерева та бергамоту може стати гарним варіантом.

Відтак, можна використовувати аромадифузори або ароматичні свічки. Головне не перестаратися і краще вибрати приємні, але тонкі запахи, а не приголомшувати гостей надто сильним запахом.



Важливо не перестаратися із ароматами, які використовуєте для оселі / Фото Unsplash