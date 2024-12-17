Дизайнер інтер'єру Пол Деукмеджян заявив, що тренд на букле – єдиний, який він хоче залишити у 2024 році. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Букле – це фантастичний матеріал, якщо його правильно використовувати, але, як і багато інших трендів, його використовують надмірно. До наступного року навряд чи комусь захочеться диван у такому стилі,

– сказав дизайнер.



Диван з тканини букле / Фото Pinterest

Чому букле виходить з моди

Тканина букле має теплу й затишну текстуру, яка випромінює тиху естетику розкоші. Вона ідеально підходить для вітальні, чудово поєднується з вигнутими диванами й додає відчуття комфорту й витонченості. Та проблема полягає у тому, наскільки поширеними стали дивани з букле.

Дизайнери пояснюють, що дивани з букле дійсно красиво взаємодіють в інтер'єрі, та якщо вони додані виключно для того, щоб слідувати тенденції, то можуть не відповідати загальній естетиці.

Ми помітили, що тканина букле стає менш популярною, оскільки втома від неї позбавляє вау-ефекту. Зрештою, стиль є індивідуальним, і власники будинків повинні обирати матеріали, які відповідають їхньому баченню. Але якщо ви любите бути в тренді, то у 2025 році варто уникати букле,

– пояснив дизайнер інтер'єру Крістіан Лем'є.

Яку тканину обрати замість букле

У 2025 році на заміну антитрендовому букле прийдуть сміливіші тканини – хутро або щільний ворс. Крім того, популярним буде вельвет. Також можна обрати диван зі складками, бахромою або оздоблення, щоб пом'якшити предмети оббивки.



Трендовий диван / Фото Anthropologie

Та пам'ятайте, що дизайн інтер'єру дому має відображати саме ваш стиль та ваші уподобання.