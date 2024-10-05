Слово хюґе не перекладається з данської, але воно означає почуття затишку, добробуту та задоволення. В інтер'єрі хюґе характеризується простою, базовими кольорами та відсутністю зайвих предметів, пише Livingetc.

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Як облаштувати дім у стилі хюґе

Мало хто знає, що на настрій та зовнішній вигляд будинку може вплинути освітлення. Для стилю хюґе притаманне природне світло – відкрийте штори та вікна, додайте помешканню більше сяяння. Справжнє щастя криється у простих речах, тому не відмовляйте собі в ньому



Додайте більше природного світла у кімнату / Фото Norm Architects

Для хюґе у пріоритеті є комфорт, тому крісла з рівними жорсткими спинками вам не підійдуть. Обирайте м'які та зручні меблі, які створюють почуття гостинності. Важливо, щоб диван мав глибоке сидіння, також додайте на нього плед та подушки. Усе це створить відчуття комфорту, спокою та блаженства. Вам точно не захочеться покидати це тепле місце.

Шукайте модульні дивани або секційні дивани, які можна розташувати невимушено, але при цьому зберегти відчуття легкого шику. Низькі крісла та пуфи нейтральних тонів або м'яких землистих кольорів створюють затишну, але стильну атмосферу, ідеальну для спокійного життя,

– радить засновник frenchCALIFORNIA Гійом Кутейлас.



Обирайте зручні та м'які меблі / Фото MA Bowers

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Для спальні у стилі хюґе обирайте натуральні тканини базових кольорів – льон, бавовна, шерсть. Вони додадуть кімнаті вишуканості та м'якості. Також можна додати шовкові або оксамитові подушки та плед.

Загалом хюґе характеризується теплими та нейтральними кольорами, тому дуже важливо дотримуватися відповідної колірної гами. Дизайнери навіть радять обрати один колір і представити його у різних відтінках.



Для хюґе притаманні спокійні кольори / Фото Matthew Williams

Якщо у вас є камін – то вам пощастило, адже це один з головних елементів хюґе. Запалюйте його якомога частіше. Якщо каміна немає, тоді купіть побільше свічок. З ними ваші вечори стануть затишними та наповненими теплом.



У стилі хюґе важливим є камін / Фото Isabella Rider

Чим більше дерева та натуральних матеріалів – тим краще. Хюґе цінує натуральність та єднання з природою. Крім того, уникайте різкості у дизайні. Усі меблі та предмети інтер'єру мають мати м'який та округлий вигляд.

І наостанок – не забудьте про індивідуальний запах для вашого будинку. Нехай він буде спокійним та приємним й асоціюється у вас з домашнім затишком.