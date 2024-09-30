Тренд на домашні кінотеатри набув особливої популярності під час пандемії COVID-19, розповідає Дизайн 24. Тоді на багато місяців довелося забути про улюблені звичні кінотеатри у ТРЦ біля дому.

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Як облаштувати кінотеатр у вітальні

Ідеальним варіантом для розташування домашнього кінотеатру є вітальня. Перш ніж влаштовувати вдома кіносеанс мрії, найкраще купити темні штори або жалюзі. Окрім того, загалом для встановлення екрану необхідно вибрати те місце, куди потрапляє найменше природного світла.

Далі необхідно зробити найважливіший вибір – телевізор, який має великий екран, або проєктор. До слова, це залежить від розмірів вітальні. Чим більша площа, тим більше "за" проєктор. Він додасть більше атмосферності та дозволить переглянути улюблений фільм у великому масштабі.



Домашній кінотеатр – мрія, яка може стати реальністю / Unsplash

При плануванні домашнього кінотеатру дуже важливо не забути про якісну звукову систему. Саме від неї залежить 50% успіху перегляду фільмів.

Також дуже важливо добрати ідеальні меблі. Можна подумати про м'які крісла або зручний модульний диван.