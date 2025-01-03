Проте є щонайменше 4 універсальні нейтральні кольори, якими можна замінити білий. Про це пише 24 Канал з посиланням на realsimple.

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Світло-сірі. Це чудова альтернатива білому, і його можна використовувати майже в будь-якому інтер’єрі. Цей нейтральний відтінок дуже "гнучкий" у багатьох різних освітленнях і просторах.



Світло-сірий колір – альтернатива білому / Фото French Grey-Pale від Little Greene

Відтінки, "натхненні" каменем. Кольори, натхненні природою, є ще однією чудовою альтернативою білому, каже фахівець Рут Моттерсхед. За її словами, кольори натурального каменю, такі як портлендський камінь, камінь для ванної кімнати та глина, стають дедалі популярнішими, оскільки ці теплі нейтральні кольори ідеально підходять для створення спокійних житлових приміщень, які приносять комфорт у дім.



Нейтральний колір, яким можна замінити білий / Фото Little Greene

Світло-рожевий. Хоча рожевий колір був основним трендом останніх років, це навряд чи нейтральний відтінок. Однак правильний відтінок можна вважати нейтральним, каже фахівець О'Доннелл. За його словами, колір фарби, що на фото, є одним з найелегантніших із рожевих кольорів із легким відтінком коричневого, щоб уникнути будь-якого "цукрового вигляду".



Світло-рожевий колір / Фото з сайту realsimple

Блідо-жовтий. Хоча яскраво-жовті кольори не є нейтральними, кремово-блідо-жовтий є чудовим нейтральним відтінком. Цей відтінок є чудовим варіантом.



Блідо-жовтий / Фото Farrow & Ball