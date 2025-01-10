Про це пише 24 Канал з посиланням на womanandhome.

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Помилки під час прибирання на кухні

Фахівець Пітер Хансен зазначає, що довговічність і краса вашої кухні значною мірою залежать від регулярного догляду та уважного використання. Правильний догляд відіграє велику роль у тому, щоб це приміщення мало гарний вигляд.

Відбілювач справді є ефективним засобом для чищення різних приміщень у домі. Однак важливо розуміти, що надмірне його використання, ба більше, коли це щоденне прибирання, може завдати шкоди.

Для регулярного прибирання відбілювач може бути занадто сильним і жорстким. Спеціаліст каже, що агресивні хімікати – це забагато для щоденного прибирання, адже вони можуть призвести навіть до зміни кольору шаф і чи пошкоджень поверхонь.

Використання сильних хімікатів на стільницях. Подібно до використання відбілювача, важливо стежити за тим, які мийні засоби ви використовуєте для очищення кухонних поверхонь. Те, що ви можете використовувати під час чищення зливу кухонної раковини, може відрізнятися від того, що ви розпилюєте на мармурову кухонну стільницю.

Так, наприклад, натуральний камінь чи дерево та інші стільниці можуть бути чутливими до агресивних хімікатів, що призводить до плям або тьмяності на такій поверхні.



Не мийте стільниці сильними хімікатами / Фото Unsplash (Christa Grover)

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Ігнорування пошкоджень від жорсткої води. Жорстка вода може бути тихим "вбивцею" для вашої техніки. Коли на ній з'являться вапняний наліт – це ознака пошкодження жорсткою водою, яка, якщо її ігнорувати, призведе до корозії техніки, зазначає фахівець. Він вказує, щоб запобігти цьому, регулярно протирайте поверхні розчином оцту, щоб розчинити ці відкладення та зробити вашу кухню блискучою.