Експерти з дизайну наголошують, що вибір міжкімнатних дверей – один з найважливіших етапів створення унікального стилю помешкання. Як знайти ідеальний варіант, розповідає Дизайн 24.

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Як обрати міжкімнатні двері – поради експертів

Загалом є 4 види міжкімнатних дверей:

шпоновані;

щитові;

тафльовані;

збірні.

Щоб обрати найкращий для себе варіант, потрібно проаналізувати низку важливих деталей. Зокрема, вагу, міцність, комплектацію, звукопоглинальні властивості, теплоізоляцію.



Міжкімнатні двері можуть стати справжнім мистецтвом / Unsplash

Аби двері чудово "вписалися" у загальний дизайн, потрібно проаналізувати свій ремонт. Наприклад, те, які кольори ви обрали для кімнати. Окрім того, завжди можна зупинити свій вибір на нейтральних світлих відтінках. Вони не перетягнуть на себе всю увагу. Водночас важливо враховувати загальну колірну гаму кімнати: холодну або теплу.

Загалом найдоступнішим варіантом вважають двері, покриті плівкою. Шпоновані двері (покриті натуральною деревиною) – дорожчий варіант. Також одним з найактуальніших варіантів наразі вважають скляні двері. А ще –двері з різноманітними вставками (дзеркальними або матовими).

Найважливішим при виборі дверей є їхній розмір. Для цього потрібно виміряти всі параметри до міліметра. Загалом найкраще довірити цей процес фахівцям.