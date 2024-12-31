Якщо виробити звичку щодня прибирати упродовж 15 хвилин, то ви зможете без зусиль підтримувати чистоту і порядок у своєму домі. Професійні організатори розповіли, що б вони прибрали, якби мали тільки 15 хвилин. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Real Simple.

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Як прибрати дім за 15 хвилин

15 хвилин цілком достатньо, щоб зібрати весь безлад з поверхонь – пустку пляшку біля журнального столика, одяг зі стільця, філіжанку кави з полиці. Професійний організатор Джанель Коен радить ходити по дому з кошиком і класти у нього всі предмети, які стоять не на своїх місцях, а потім розкласти їх.

Якщо ви приберете маленькі купи безладу, то це допоможе уникнути нагромадження речей у домі.

Дизайнер інтер'єру та професійний організатор Сем Лунд каже, що є три місця у домі, які можна прибрати за 15 хвилин:

косметичка – викиньте усі засоби, у яких вийшов термін придатності, а також ті, якими ви не користуєтеся;

– викиньте усі засоби, у яких вийшов термін придатності, а також ті, якими ви не користуєтеся; ящик зі шкарпетками – переберіть усі шкарпетки і викиньте ті, у яких нема пари;

– переберіть усі шкарпетки і викиньте ті, у яких нема пари; шухляда з ручками – залишіть лише одну – дві ручки, а усі інші просто викиньте, адже ви все одно ними не користуєтеся, вони лише займають місце.



Як прибрати дім за 15 хвилин / Фото Cottonbro Studio, Pexels

Усю кухню за 15 хвилин не прибереш, але ви можете принаймні почати. Оберіть одну зону й зосередьтеся на ній. Наприклад, це може бути відро зі сміттям, одна полиця в холодильнику чи коморі.

Ще одна зона, яку можна прибрати за 15 хвилин, – це аптечка. Очистіть її від зіпсованих та практично порожніх ліків. Так ви звільните простір і зможете скласти список того, що потрібно докупити.

До речі, якщо вам лінь вставати з ліжка, то можна зайнятися цифровим прибиранням – почистити галерею телефону або поштову скриньку.