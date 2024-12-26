Існує чимало способів трансформувати старий обідній стіл в інші меблі. Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Як перепрофілювати свій старий обідній стіл

Консольний стіл. Один із творчих способів вдихнути нове життя у ваш старий обідній стіл – перетворити його на стильний консольний стіл. Консольний столик може стати ідеальним доповненням для будь-якого передпокою, де можна легко розмістити ключі, лампу чи інші елементи декору.



Можна зробити консольний столик / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Офісний стіл. Можна перепрофілювати старий обідній стіл на письмовий. Це просте та зручне рішення, яке забезпечує достатньо робочого простору для комп’ютера та канцелярського приладдя. Можна пофарбувати стіл, щоб надати йому свіжого вигляду, а також додати кілька висувних ящиків або полиць з боків для додаткового зберігання.

Місце для хобі. На відміну від письмового столу середнього розміру, великий обідній стіл може запропонувати набагато більш простору робочу поверхню, ідеальний вибір для таких хобі, як шиття та рукоділля. Ви навіть можете додати полиці на або під столом для зберігання рукоділля, витратних матеріалів та інших інструментів.

Полиця для зберігання. Можна перетворити свій старий обідній стіл на функціональну полицю для зберігання книг та інших речей. Цей проєкт може вимагати передової обробки деревини, але може бути практичним і стильним рішенням для функціональних речей для вашого будинку.

Стіл для дозвілля. Якщо ви часто приймаєте гостей вдома, ви можете використовувати цей елемент меблів для настільних ігор. Таким чином, у вас буде виділений простір для розваг з друзями.



Старий обідній стіл можна перепрофілювати в стіл для дозвілля / Фото Unsplash (Ričards Zvagulis)