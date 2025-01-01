Професіонали поділилися думками щодо предметів першої необхідності, які потрібні кожному для його першого дому. Про це пише 24 Канал з посиланням на thespruce.

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Для спальні

Венді Глейстер, директор Wendy Glaister Interiors, пропонує новим домовласникам спочатку інвестувати в зручний матрац, підкреслюючи важливість сну.

Багато нових власників будинків часто не надають цьому першорядної уваги, вирішуючи купувати кращий матрац після того, як оселилися на деякий час. Ще один фахівець рекомендує обрати належну обробку вікон, що покращить сон, наприклад затемнені штори.

Третім важливим для цього простору є тумбочки. Люди недооцінюють, наскільки часто вони схильні класти на ліжко всілякі речі – від зарядних пристроїв для телефонів до будильників, а тумбочка зручніша і практичніша, ніж підлога або коробка для переїзду.



Тумбочки біля ліжка – елемент декору, без якого важко обійтися / Фото Unsplash (Rhema Kallianpur)

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Для кухні

Основний набір кухонного посуду – каструля, сковорідка, набір ножів і обробна дошка – завжди є необхідністю в домі.

Якщо у вашому новому будинку немає окремого простору для їдальні, подумайте про придбання відповідних меблів і аксесуарів, щоб вирізати обідню зону на кухні.

"Кожен має десь їсти, тому важливо мати належним чином обладнану їдальню, щоб сім’я могла зібратися на вечерю чи сніданок", – наголошує фахівець.

Це може бути куточок для сніданку, якщо у вашому домі є більша кухня або кухонний острів. Залежно від площі та планування розраховуйте на придбання міцного столу, зручних стільців або табуретів і, звичайно, столового посуду, такого як тарілки, склянки та інші прибори.



Важливо зручно облаштувати кухню / Фото Unsplash (Naomi Hébert)

Важливі дрібниці

Ймовірно, ви зустрінете місце у своєму новому домі, де розетки розташовані не ідеально для планування. З цієї причини краще мати під рукою подовжувач або два.

Нові будинки зазвичай вимагають трохи (або багато) ручної роботи та завершальних штрихів, і з цієї причини потрібно мати невеликий базовий набір інструментів, оскільки ніколи не знаєш, коли може знадобитися зробити швидкий і незначний ремонт самостійно.

Власники будинків чи квартир повинні мати як мінімум викрутку, молоток і вимірювальну стрічку. Останнє має вирішальне значення для точного планування розміщення меблів і загального декору кімнати, тоді як молоток є універсальним інструментом для будь-яких незначних завдань з поліпшення дому, наприклад, витягування цвяхів і підвішування рам на стіні.

Викрутка є обов’язковою для видалення непотрібних шурупів зі стін, особливо там, де попередній власник міг повісити предмети, але вона також зручна для збирання та розбирання меблів.