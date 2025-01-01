На жаль, пил, бруд і мікроби мають тенденцію накопичуватися в тих місцях, яким ми рідше приділяємо увагу. Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Пральні машини потребують регулярного чищення. Хоч як би господарям не хотілося вірити, що побутова техніка, яка відповідає за збереження свіжості та чистоти вашого одягу, водночас і сама утримуватиметься в чистоті, це далеко від істини. Насправді кожен цикл прання забезпечує накопичення видалених бактерій і мікробів усередині пральної машини разом із мінеральними відкладеннями, що знижує продуктивність машини.



Господарі часто забувають чистити пральну машину / Фото PlanetCare

Витяжні вентилятори. Регулярно перевіряйте стан встановлених витяжних вентиляторів, щоб уникнути поганої якості повітря в приміщенні. Тож щомісяця очищайте кришки вентиляційних отворів від пилу та проводите їх глибоке чищення щокварталу.

Щоквартально варто чистити електрочайники. Якщо в чайнику залишиться вода, це може утворити мінеральні відкладення, які іноді навіть спливають, псуючи напій. З цієї причини ви повинні очищати чайник від накипу щоквартально (або частіше, згідно з інструкціями виробника). Просто закип’ятіть воду та оцет у співвідношенні 3:1. Наступного дня вилийте розчин і знову закип’ятіть простою водою. Також повитирайте кришку та основу чайника вологою ганчіркою.



Очищайте фільтр порохотяга. Пил накопичується всередині фільтра, і якщо ви забуваєте регулярно чистити його або принаймні щомісяця – це робить вакуум неефективним.

Видаляйте плями від парової праски щомісяця. Праска має тенденцію до утворення плям і мінеральних відкладень на підошві, а також на отворах для пари, які можуть залишати сліди на вашому одязі, якщо її не чистити щомісяця. Для видалення цих плям можна використовувати спеціальні засоби.



Не забувайте витирати парову праску / Фото Filip Mroz