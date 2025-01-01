Звички, які покращать ваш дім

Щоденні звички прибирання можуть дуже полегшити життя. Адже витрачаючи всього кілька хвилин, ви зменшуєте час, який доведеться витратити на генеральне прибирання на вихідних. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

До теми Що прибрати вдома, якщо у вас є тільки 15 хвилин

Професійна організаторка Сабріна Фаєрман радить цікавий спосіб з усунення безладу. Щоразу, коли ви переходите з однієї кімнати в іншу, беріть з собою предмет, який лежить не в тому місці і ставте його у потрібне.

Наприклад, склянку води з минулого вечора візьміть з собою вранці, коли йдете на кухню варити каву, або сумочку, залишену біля вхідних дверей після приходу додому, принесіть до шафи чи спальні, коли підете туди,

– пояснила Фаєрман.

Змінивши своє мислення, можна досягти максимальної продуктивності впродовж дня. Для цього не потрібні якісь надзусилля – достатньо просто виробити звичку.

Завжди продумуйте з вечора, що ви одягнете наступного дня, й залишайте цей одяг на стільці. Це зекономить час зранку і збереже шафу у чистоті, оскільки не доведеться у поспіху шукати якусь річ серед десятка інших.

Організатор Рік Беррес вважає, що люди часто уникають прибирання посеред робочого тижня, бо вважають, що для цього потрібно дуже багато часу. Це не так. Беррес радить поставити таймер і щодня прибирати 10 – 15 хвилин. За цей час ви не втомитеся, але зможете суттєво покращити свій простір. Головне – робите це щодня.



Секрети щоденного прибирання / Фото Arris Photography

Знайдіть місце для усіх предметів у своєму домі. Під час прибирання вам буде простіше розібрати безлад, оскільки можна просто повернути усі речі на свої місця.

Організатори радять щовечора планувати наступний день і прописувати у ньому хоча б один пункт, який стосуватиметься прибирання. Так ви зможете ефективно розподілити усі завдання і впродовж тижня підтримувати чистоту у домі.



Як підтримувати чистоту у домі / Фото Farrow & Ball

Перед тим, як йти спати, витратьте 5 хвилин на те, щоб пройтися по дому і покращити свій простір. Повернувши усі предмети на свої місця, ви можете очистити свій розум і додати йому ясності. Крім того, це буде чудовий вклад у наступний день.