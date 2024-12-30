Ідея, яка зекономить ваші кошти

Про те, як зробити скатертину своїми руками, розповіла користувачка тіктока @uandriyashykk, повідомляє 24 Канал.

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Декор новорічного столу не менш важливий, аніж страви, якими ви плануєте пригощати гостей. Саме декорації створюють особливу атмосферу новорічної ночі й додають відчуття свята. Користувачка тіктока поділилася ідеєю, як можна зекономити на скатертині і здивувати гостей.

Спершу вона застелила стіл пергаментним папером, а тоді взяла тацю, щоб обвести маркером місце кожного гостя. Після того авторка відео намалювала святковий візерунок зі сніжинками.



Скатертина з пергаменту / Скриншот з відео

Щоб доповнити скатертину, авторка відео поставила по центрі столу свічки різних розмірів та маленькі декоративні ялинки. До коричневого кольору "скатертини" чудово підійшли бронзові прибори, які жінка додатково обмотала червоною стрічкою.



Стіл з саморобної скатертини / Скриншот з відео

Чи не найбільшим плюсом такої "скатертини" є те, що після застілля її можна просто викинути, а не прати.