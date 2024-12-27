Про це пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Неправильне освітлення

Освітлення є одним із найважливіших аспектів вітальні, тому важливо, щоб колір світла був теплим і м’яким, каже фахівець. Яскраве освітлення холодних тонів (блакитно-біле) може зробити кімнату суворою, і некомфортною, візуально зменшуючи простір.

Також дизайнери інтер’єру рекомендують більш багаторівневий підхід до освітлення. Щоб збільшити розмір кімнати, поєднайте стельові світильники, торшери, настільні лампи та настінні бра.



Освітлення відіграє важливу роль / Фото Unsplash (Roberto Nickson)

Забагато декору

Хороших речей іноді може бути забагато, особливо це стосується декору. Усі люблять свічки, твори мистецтва та предмети, які вони ретельно підбирали та збирали протягом багатьох років, але не потрібно їх усіх відразу додавати у вітальню.

Маленькі килимки

У вітальні потрібен килим, зокрема з естетичних міркувань, але точний розмір і форма також має вплив.

"Килими повинні належним чином заповнювати кімнату, щоб усі або більшість меблів могли зручно розташуватися на них", – каже дизайнер Еллі Постон.



Важливо звертати увагу на килими / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Темні кольори

Вітальня, пофарбована в глибокі коштовні тони, може мати красивий вигляд. Однак певні колірні палітри можуть зробити вашу вітальню меншою або більш тісною через те, як вони поглинають світло, впливають на сприйняття або візуально закривають простір, каже дизайнер Пруденс Бейлі. Фахівець віддає перевагу балансу між світлом і темрявою в маленьких кімнатах.

Якщо вам подобається похмурий темно-сірий або землистий коричневий колір, то ви все одно можете використовувати його, але, можливо, економніше, особливо якщо ваш простір трохи менший.

"Ви можете використовувати їх на стіні, стелі, елементах меблів або декорі, а також збалансувати їх світлішими тонами в інших місцях", – додає спеціаліст. Наприклад, темна стеля та світлі стіни фактично зроблять кімнату вищою.