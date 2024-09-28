Як обрати килим

Мало хто звертає велику увагу на вибір килима, коли облаштовує спальню меблями, пише ELLE Decor. Однак саме килими додають тепла, затишку і текстури у кімнату.

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Гола підлога виглядає так, ніби кімната залишилася незавершеною. Килим є останнім шаром, який завершує простір. Це твір мистецтва для вашої підлоги,

– сказала власниця студії дизайну Ребекка Ворд.

Варіантів килимів є дуже багато, та дизайнери радять спершу обрати матеріал. Найкраще надавати перевагу натуральним матеріалам, таким як сизаль або джут. Адже такі килими будуть не лише вишуканими, а й довговічними.

Далі перейдіть до вибору кольору та візерунку. Якщо ви хочете акцентний килим, тоді сміливо обирайте яскраві орнаменти. Якщо ви надаєте перевагу спокою, то ідеальним стане килим нейтрального кольору.

Ідеї килима для спальні

Килими з натуральних матеріалів ніколи не вийдуть з моди. Якщо ви оберете такий килим, то точно не прогадаєте. Це може бути сизаль, бамбук, вовна, шовк.

Натуральні матеріали, такі як вовна та шовк, є гіпоалергенними та покращують якість повітря. Шерсть природним чином очищає повітря, поглинаючи забруднюючі речовини,

– розповів власник фірми дизайну інтер'єру The Chalice Ешлі Чаліс.



Килим з натурального матеріалу у спальні / Фото Noe DeWitt

Килим може контрастувати з рештою інтер'єру і при цьому бути головним елементом декору. Незвичний дизайн додасть кімнату індивідуальності та цікавості.



Оригінальний килим у спальні / Фото Francesco Dolfo

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Цікавим акцентом може стати килим зі штучної шкіри, який також ніколи не вийде з моди.



Килим зі штучної шкіри зебри / Фото William Abranowicz

Вінтажний килим, який схожий на той, який був колись у наших бабусь, може вдало доповнити інтер'єр. Його плюсом є довговічність при правильному догляді. Таку річ можна передавати як справжню реліквію.



Вінтажний килим підійде для цікавого декору / Фото Ricardo Labougle

Килим у тон до решти декору додасть кімнаті повітряності та спокою. Він точно ідеально впишеться в інтер'єр.



Килим у тій самій колірній гамі, що й решта декору / Фото Douglas Friedman

Тренд на багатошаровість в одязі стосується й інтер'єру. Відкриємо секрет – ви можете поєднувати два килими. Дизайнер цієї спальні повністю застелив підлогу коричневим килимом, а потім додав ще акцентний килим у синіх відтінках.



Маленький килим можна стелити поверх на великий / Фото Noe DeWitt

Якщо ви хочете підкреслити якусь зону у кімнаті, не бійтеся використовувати маленькі килими. Вони допоможуть розставити акценти.



Маленький килим у спальні / Фото Pieter Estersohn

Килим у спальні – це ще один спосіб висловити свою ідеальність і облаштувати ваше місце мрії.