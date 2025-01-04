Вініл та ламінат можуть імітувати дерев'яну підлогу, плитку та камінь. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Відмінності між вінілом та ламінатом

Перш ніж обирати між підлоговим покриттям, потрібно зрозуміти, у якій кімнаті ви збираєтеся його стелити. Ламінат – не стійкий до вологи, тому його точно не можна використовувати у ванній, кухні чи інших приміщеннях з підвищеною вологістю. Довготривалий вплив вологості деформує матеріал й він може розбухнути. Тому у такому разі краще надати перевагу вінілу.

Водночас, якщо у кімнату потрапляє багато сонячного світла, то дизайнери не радять стелити у ній вініл. Річ у тому, що він може втратити колір під впливом сонця.



Як обрати підлогове покриття / Фото Carpetright

Дизайнерка інтер'єру Дженніфер Роджерс вважає, що і вініл, і ламінат – довговічні матеріали. Однак вона все ж обрала б вініл. За словами експертки, вініл менш схильний до подряпин, а тому краще підійде для сімей з дітьми чи домашніми тваринами.

Текстурована поверхня ламінату часто виглядає як справжня деревина під ногами. Вона приваблива для людей, які прагнуть отримати відчуття натуральності. Водночас водостійкі властивості вінілу роблять його кращим вибором для місць із вологістю,

– сказала дизайнерка Елісса Голл.



Дизайн інтер'єру / Фото Ян Болдуін

Тож дизайнери радять обирати підлогу не лише з естетичного погляду, а й з погляду функціональності і довговічності.