Проте є кілька помилок, яких люди допускаються при створенні галереї на стіні. Про це пише 24 Канал з посиланням на realsimple.

Дивіться також 4 нейтральні кольори фарби, якими можна замінити білий у сучасному декорі

Використання будь-яких старих рам. Якщо ви хочете, щоб ваша стіна з галереєю з фото була центральною точкою у вашому домі на довгі роки, використання індивідуальної рамки є вартим вкладенням. Також варто приділити увагу на якість скла (музейне скло, наприклад, захищає від ультрафіолетового випромінювання та люмінесцентного світла; воно також не відбиває).

Поєднання різних фото. Замість використання кількох схожих кадрів або навіть фотографій з однієї фотосесії фахівці заохочують їх змішувати та поєднувати.

Обрамлення лише фотографій. Фахівець вважає, що один із найкращих способів персоналізувати стіну вашої галереї – обрамити й сімейні реліквії. "Якщо ваші спогади лежать у ящику, вони не можуть розповісти історію", — каже експерт.

Ідеї ​​того, що можна помістити в рамку: меню з особливих місць, які ви відвідали, весільні запрошення, весільний букет з пресованих квітів, ваші улюблені витвори мистецтва чи дитячі малюнки.



Стінну галерею можна прикрасити не лише фотографіями / Фото Crescent Brands

Неправильно розміщені фото. Іноді люди починають розміщувати фото так, що це має хаотичний вигляд. Професіонал рекомендує вибрати найбільшу фотографію як прив'язку, а потім розкласти фотографії на підлозі, щоб удосконалити відстань, перш ніж повісити кожне фото на стіну. Також важливо звертати увагу на відстань між кадрами, щоб вона була не занадто велика.

Заповнення вашої галереї одним кадром. Хоча початковий проєкт встановлення — це один етап, гарною ідеєю буде використовувати стіну з додатковим простором, щоб ви могли продовжувати обрамляти свої улюблені спогади з часом.