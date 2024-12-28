Заміна цвяхів і молотків на самоклеючі магніти для підвішування картин, фотографій і рамок – такий простий лайфхак, що дивно, чому люди досі мають дірки в стінах, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Картини на стінах без дірок – це як

Все, що вам потрібно зробити, це знайти великі (або маленькі, якщо ваша рамка маленька) квадрати самоклеючих магнітів, приклеїти наклейки до стіни і рамки, а потім поєднати їх.

Зверніть увагу! Важливо зазначити, що цей трюк може не підійти для кожної рамки. Деякі предмети можуть виявитися занадто важкими для магнітів!

Як працює цей трюк: дивіться відео

Особливість використання магнітних самоклеючих листів полягає в тому, що вони працюють з різними поверхнями. Втім, пам'ятайте, що вони можуть не триматися так добре на нерівних стінах, тому завжди перевіряйте їх перед тим, як щось підвісити.