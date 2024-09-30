Найбільше плісняви накопичується у ванній. Вона може зіпсувати навіть найкращий дизайн та мати вкрай негативний вплив на самопочуття всіх мешканців оселі. Здавалося б, що надії нема? Але деякі кімнатні рослини чудово почуваються у ванній й допоможуть побороти плісняву, розповідає Express.

Зверніть увагу Завдання на мільйон: як правильно обрати міжкімнатні двері

Які кімнатні рослини переможуть плісняву

Експерти з Beards & Daisies зауважили, що рослини особливо корисно купувати в свої оселі в осінньо-зимовий період. По-перше, вони допоможуть покращити якість повітря. По-друге, "заберуть" з оселі ту саму набридливу плісняву. Окрім того, несподіваний бонус: ці кімнатні герої ще й не потребують особливого догляду.



Кімнатні рослини – наші помічники / Unsplash

Які 5 рослин допоможуть побороти плісняву: