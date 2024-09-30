Найбільше плісняви накопичується у ванній. Вона може зіпсувати навіть найкращий дизайн та мати вкрай негативний вплив на самопочуття всіх мешканців оселі. Здавалося б, що надії нема? Але деякі кімнатні рослини чудово почуваються у ванній й допоможуть побороти плісняву, розповідає Express.
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Які кімнатні рослини переможуть плісняву
Експерти з Beards & Daisies зауважили, що рослини особливо корисно купувати в свої оселі в осінньо-зимовий період. По-перше, вони допоможуть покращити якість повітря. По-друге, "заберуть" з оселі ту саму набридливу плісняву. Окрім того, несподіваний бонус: ці кімнатні герої ще й не потребують особливого догляду.
Кімнатні рослини – наші помічники / Unsplash
Які 5 рослин допоможуть побороти плісняву:
- Змієголовник (він же "Тещин язик" у народі) – бонусом ще й профільтрує повітря;
- Рослина-павук (як Людина-павук, але бореться з пліснявою та токсинами (навіть чадним газом);
- Заміокулькас (чудово впишеться у ванну, так, ніби був там ще до вас);
- Лілія миру (але обережно, якщо маєте вдома улюбленця, для пухнастиків цей вазон може бути токсичним);
- Філодендрон (може пережити все й вижити).