Користувачка тіктока @kvitko_tati2, яка розповідає у мережі про те, як зробити дім естетичним, опублікувала відео, як вона з сім'єю прикрасила свою квартиру до Нового року. Її ідея сподобалася багатьом користувачам мережі, які залишили позитивні коментарі. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Не купуйте нову скатертину: як оформити новорічний стіл завдяки пергаменту

Як прикрасити дім напередодні Нового року

Авторка відео Таня розпочала з дивану. Вона заздалегідь придбала нові чохли для подушок й одягнула їх напередодні Нового року.

Мені дуже подобається, коли вони різного кольору, текстури, різного розміру. Тоді все класно поєднується,

– сказала Таня.

На журнальний столик вона поставила декоративну фігурку ялинки, а на тумбу під телевізором – зелену гірлянду, свічки і декор у формі дерева, яке світиться, та керамічного ангелика.

До речі, створити новорічний настрій допоможе аромадифузор з особливим зимовим запахом. Це може бути запах мандаринок, глінтвейну, ялинки, імбиру тощо. Як тільки гості зайдуть у дім, одразу відчують, що господарі добряче постаралися, щоб створити відповідну атмосферу.

Дивіться відео, як прикрасити квартиру до Нового року:

Авторка відео разом з чоловіком і сином зробила віночок на двері. Сім'я прикрасила його бантами і золотими іграшками. Таня зізналася, що таке спільне прикрашання дуже об'єднує.



Святковий вінок своїми руками / Скриншот з відео

Сім'я навіть прикрасила лампу над обіднім столом – повісила на неї кульки і гірлянду. Крім того, авторка відео зробила композицію на стіл. Вона поставила у вазу зелені і золоті гілочки.

Полички на шафі – це ще одне місце, якому треба додати новорічного настрою. То ж Таня вирішила прикрасити їх фігурками ялинки та іншим декором.

Ну, і найважливіший атрибут – ялинка.